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09.11.2026 09:35:00
Commerzbank-Aktie legt zu: Unicredit will Einfluss im Aufsichtsrat ausbauen
Bei der geplanten Übernahme der Commerzbank durch einen italienischen Grossaktionär rückt die künftige Besetzung des Kontrollgremiums in den Mittelpunkt.
Die UniCredit hat sich jüngst in einem öffentlichen Angebot knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert. Für den Vollzug des Angebots stehen noch Genehmigungen aus, die die italienische Bank bis Ende November erwartet. Sie geht davon aus, im ersten Quartal 2027 die Kontrolle zu übernehmen.
Die Commerzbank-Aktie legt auf XETRA zeitweise 2,90 Prozent auf 39,34 Euro zu, für die UniCredit-Aktie geht es in Mailand daneben 5,23 Prozent auf 80,82 Euro nach oben.
DOW JONES
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