Commerzbank-Aktie legt zu: Unicredit will Einfluss im Aufsichtsrat ausbauen

Die Unicredit will neue Aufsichtsratsmitglieder bei der Commerzbank wählen lassen. Wie aus einer Präsentation zu den Drittquartalsergebnissen der italienischen Bank hervorgeht, will sie nach der Kontrollübernahme eine Hauptversammlung bei der Commerzbank einberufen lassen, auf der neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden sollen.

Die UniCredit hat sich jüngst in einem öffentlichen Angebot knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert. Für den Vollzug des Angebots stehen noch Genehmigungen aus, die die italienische Bank bis Ende November erwartet. Sie geht davon aus, im ersten Quartal 2027 die Kontrolle zu übernehmen.

Die Commerzbank-Aktie legt auf XETRA zeitweise 2,90 Prozent auf 39,34 Euro zu, für die UniCredit-Aktie geht es in Mailand daneben 5,23 Prozent auf 80,82 Euro nach oben.

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