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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

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Wichtiger Termin 04.07.2026 20:40:00

Commerzbank-Aktie: Jetzt richtet sich der Blick auf diesen Termin

Commerzbank-Aktie: Jetzt richtet sich der Blick auf diesen Termin

Nach Ablauf einer entscheidenden Frist richtet sich der Blick nun auf den nächsten Meilenstein. Für Commerzbank-Aktionäre könnte er richtungsweisend sein.

UniCredit
75.24 CHF 0.50%
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  • UniCredit veröffentlicht das Ergebnis der Annahmefrist am 8. Juli 2026.
  • Die weitere Annahmefrist endete bereits am 3. Juli 2026.
  • Commerzbank-Aktionäre erhalten 0,485 UniCredit-Aktien je Anteil.

Die UniCredit will am 8. Juli 2026 das Ergebnis der weiteren Annahmefrist für sein Umtauschangebot an die Commerzbank veröffentlichen. Die Frist war am 3. Juli 2026 ausgelaufen. Geboten werden 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Anteil, eine Barkomponente enthält das Angebot nicht.

Wettlauf zwischen Aktienkurs und Angebotswert

Die italienische Bank bietet ausschliesslich eigene Aktien als Gegenleistung an. Der Wert des Angebots hängt deshalb von den Börsenkursen beider Institute ab. Bei Veröffentlichung der Angebotsunterlage lag der rechnerische Angebotswert bei 31,07 Euro und damit deutlich unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie. Ende Juni hatte sich diese Lücke nahezu geschlossen: Am 29. Juni standen einem Commerzbank-Schlusskurs von 37,06 Euro ein Angebotswert von rund 37,23 Euro gegenüber. Zuletzt zog die Commerzbank-Aktie jedoch wieder etwas davon und schloss am letzten Tag der Annahmefrist auf XETRA bei 37,72 Euro. Wer das Angebot annimmt, tauscht seine Aktien damit weiterhin zu einem rechnerisch niedrigeren Wert.

Beteiligung unabhängiger Aktionäre bleibt gering

Trotz der geschrumpften Kurslücke haben nach Darstellung der Commerzbank nur rund ein Prozent der unabhängigen Aktionäre, also ohne Banken, das Angebot angenommen. Die UniCredit selbst kommt durch die während der regulären Frist angedienten Anteile zusammen mit der bestehenden Beteiligung und Finanzinstrumenten nach eigener Rechnung auf eine Position von rund 38 bis 41 Prozent. Wie viel davon am 8. Juli aus der nun beendeten weiteren Annahmefrist hinzukommt und wie sich diese Anteile zusammensetzen, dürfte für die Kursreaktion wichtiger sein als die reine Prozentzahl.

Eine rechnerische Kontrollmehrheit würde ohnehin noch keinen Vollzug der Übernahme bedeuten: Laut Angebotsunterlage rechnen die Italiener selbst erst 2027 mit dem Abschluss, spätestens zum 2. Juli 2027, da vorher noch mehrere regulatorische Genehmigungen ausstehen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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