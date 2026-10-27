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27.10.2026 17:29:01
Commerzbank-Aktie im Plus: Kapitalanforderungen für 2027 gesenkt
Die Commerzbank muss weniger Kapital vorhalten.
Die harte Kernkapitalanforderung an die Commerzbank auf Konzernebene liegt unter Berücksichtigung der Anforderungen des SREP-Beschlusses zum 30. Juni 2026 pro forma bei 10,26 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Sie wird damit um 0,03 Punkte reduziert. Per Ende Juni lag die harte Kernkapitalquote der Bank bei 14,4 Prozent.
"Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp. "Unser profitabler Wachstumskurs und unser diszipliniertes Risikomanagement zahlen sich nachhaltig aus."
Scope bestätigt A-Rating der Commerzbank mit stabilem Ausblick
Scope hat das Emittenten-Rating der Commerzbank mit A und stabilem Ausblick bestätigt. Laut der Ratingagentur spiegelt die Bestätigung die solide operative Entwicklung der Commerzbank sowie ihr starkes Solvabilitäts- und Refinanzierungsprofil wider. Scope bezeichnete es als mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass die Commerzbank Teil der italienischen Grossbank Unicredit wird, was jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung habe.
Via XETRA steigt die Commerzbank-Aktie zeitweise um 1,43 Prozent auf 37,71 Euro.
DOW JONES
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