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Commerzbank Aktie 21267954 / US2025976059

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Ausblick bestätigt 06.08.2026 08:36:40

Commerzbank-Aktie fällt dennoch: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen

Commerzbank-Aktie fällt dennoch: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal von einem deutlichen Ertragswachstum profitiert und den Gewinn stärker gesteigert als erwartet.

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Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die im DAX notierte Commerzbank.

Der Nettogewinn stieg im Quartal um 94 Prozent auf 898 Millionen Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 845 Millionen Euro gerechnet. Dass die Bank ihren Gewinn nahezu verdoppelte, lag auch an Restrukturierungsaufwendungen von 493 Millionen Euro, die das Ergebnis im Vorjahreszeitraum gedrückt hatten.

Aber auch operativ legte der Gewinn deutlich um 17 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro zu und fiel damit ebenfalls besser aus als erwartet. Dazu trug auch eine stark verbesserte Kostenquote bei.

Die Erträge legten um 9,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zu. Hier hatte die Prognose auf 3,25 Milliarden gelautet. Während der Zinsüberschuss stabil blieb, kletterten die Provisionserträge um 7 Prozent.

Für das laufende Jahr strebt die Bank weiterhin einen Gewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an nach 2,6 Milliarden im Vorjahr. Im ersten Halbjahr hat sie 1,8 Milliarden verdient. Die Eigenkapitalrendite soll 12 Prozent erreichen nach 8,7 Prozent im Vorjahr. Die Gesamterträge werden bei rund 13,2 Milliarden Euro gesehen nach 12,2 Milliarden im Vorjahr.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel sinkt die Commerzbank-Aktie zeitweise 1,32 Prozent auf 38,73 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: mf
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