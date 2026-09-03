Commerzbank Aktie 21267954 / US2025976059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Milliarden-Rückkauf
|
03.09.2026 15:51:43
Commerzbank-Aktie deutlich fester: Bank startet neues Aktienrückkaufprogramm über 1,2 Milliarden Euro
Die Commerzbank gibt den Startschuss für das angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm.
Die Bank will 100 Prozent ihres Nettogewinns 2026 nach Abzug der AT-1-Kuponzahlungen und vor ausserordentlichen Einmalposten an die Aktionäre ausschütten. Sie plant mit einem Gewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro. Der Anteil der Dividende soll dabei bei mindestens 50 Prozent liegen.
Bei Anlegern kam das gut an: Die Commerzbank-Aktie springt via XETRA zeitweise um 1,82 Prozent an auf 41,42 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Commerzbank AG (spons. ADRs)
|
06.08.26
|Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: Commerzbank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Commerzbank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Commerzbank-Rating bleibt bei A - S&P senkt Ausblick (Dow Jones)
|
25.06.26
|Commerzbank-Aktie fester: UniCredit-Angebot bisher primär von Banken angenommen (Dow Jones)
|
19.06.26
|UniCredit sichert sich weitere Commerzbank-Anteile - Aktien uneins (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Commerzbank im Fokus: Bund kritisiert UniCredit-Vorgehen als zu aggressiv - Aktien in Grün (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank (Dow Jones)
Analysen zu Commerzbank AG (spons. ADRs)
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.