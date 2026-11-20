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20.11.2026 12:22:40
Commerzbank-Aktie dennoch in Rot: Konzernchef zeigt sich zuversichtlicher für den Nettogewinn 2026
Die Commerzbank wird nochmals optimistischer für den Nettogewinn im laufenden Jahr.
Im XETRA-Handel verliert die Commerzbank-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 36,88 Euro.
DJG/mgo/cbr
DOW JONES
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