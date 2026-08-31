Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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31.08.2026 18:00:38
Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Commerzbank-Aktie.
Im August 2026 haben 4 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Commerzbank auf 40,19 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|4,50
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 EUR
|-5,45
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|-7,94
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|43,00 EUR
|6,99
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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