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22.10.2026 14:04:44
Commerzbank-Aktie: Barclays Capital korrigiert auf niedrigere Einstufung
Barclays Capital-Analyst Paola Sabbione hat sich das Commerzbank-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 42 auf 41 Euro gesenkt und die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Paola Sabbione nahm am Mittwoch lediglich ein Finetuning an ihren Schätzungen für die Frankfurter vor, sieht aber insgesamt zunächst kaum noch Kurspotenzial. Das Zinsergebnis des dritten Quartals erwartet sie etwas weniger deutlich verbessert als bisher gedacht. Der Wettbewerb um die Einlagen in Deutschland sei härter geworden, hiess es.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:48 Uhr ging es um 1.8 Prozent auf 36.62 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 11.96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’429’272 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 4.5 Prozent. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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