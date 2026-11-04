Commercial Vehicle Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commercial Vehicle Group hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.210 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 208.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch