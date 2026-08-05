Commercial Vehicle Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Commercial Vehicle Group hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Commercial Vehicle Group ein EPS von -0.140 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 195.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Vehicle Group 172.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch