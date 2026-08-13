Commercial Real Estate Company KSCC präsentierte Quartalsergebnisse

Commercial Real Estate Company KSCC liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Commercial Real Estate Company KSCC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commercial Real Estate Company KSCC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.0 Millionen KWD im Vergleich zu 8.8 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch