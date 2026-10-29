Commercial National Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Commercial National Financial liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Commercial National Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commercial National Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch