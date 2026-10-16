|
16.10.2026 06:37:00
Commercial Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Commercial Metals hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.
In Sachen EPS wurden 1.91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commercial Metals 1.35 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 2.66 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 25.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.95 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2.58 Milliarden USD geschätzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5.86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Commercial Metals ein EPS von 0.740 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Commercial Metals 9.39 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7.80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6.44 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 9.31 Milliarden USD erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.