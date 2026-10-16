Commercial Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Metals hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 1.91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commercial Metals 1.35 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2.66 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 25.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.95 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2.58 Milliarden USD geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5.86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Commercial Metals ein EPS von 0.740 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Commercial Metals 9.39 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7.80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6.44 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 9.31 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.ch