Commercial Metals Aktie 919966 / US2017231034
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15.10.2026 12:48:09
Commercial Metals Company Reports Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Commercial Metals Company (CMC) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $212.520 million, or $1.91 per share. This compares with $151.781 million, or $1.35 per share, last year.
Excluding items, Commercial Metals Company reported adjusted earnings of $233.590 million or $2.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.7% to $2.658 billion from $2.114 billion last year.
Commercial Metals Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $212.520 Mln. vs. $151.781 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $1.35 last year. -Revenue: $2.658 Bln vs. $2.114 Bln last year.
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