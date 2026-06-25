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Commercial Metals Aktie 919966 / US2017231034

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25.06.2026 22:41:47

Commercial Metals Company Q3 Income Rises

Commercial Metals
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(RTTNews) - Commercial Metals Company (CMC) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $173.01 million, or $1.55 per share. This compares with $83.12 million, or $0.73 per share, last year.

Excluding items, Commercial Metals Company reported adjusted earnings of $193.02 million or $1.73 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 23.4% to $2.48 billion from $2.01 billion last year.

Commercial Metals Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $173.01 Mln. vs. $83.12 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $0.73 last year. -Revenue: $2.48 Bln vs. $2.01 Bln last year.

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Long 13’668.63 19.75 S2B93U
Long 13’361.70 13.91 SHB7NU
Long 12’805.75 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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