Commercial Metals Aktie 919966 / US2017231034
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25.06.2026 22:41:47
Commercial Metals Company Q3 Income Rises
(RTTNews) - Commercial Metals Company (CMC) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $173.01 million, or $1.55 per share. This compares with $83.12 million, or $0.73 per share, last year.
Excluding items, Commercial Metals Company reported adjusted earnings of $193.02 million or $1.73 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.4% to $2.48 billion from $2.01 billion last year.
Commercial Metals Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $173.01 Mln. vs. $83.12 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $0.73 last year. -Revenue: $2.48 Bln vs. $2.01 Bln last year.
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