Commercial Facilities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Facilities hat am 09.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.3 Millionen KWD – das entspricht einem Minus von 9.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.8 Millionen KWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch