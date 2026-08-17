Commercial Engineers Body Builders: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Commercial Engineers Body Builders hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.66 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.770 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6.71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.59 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch