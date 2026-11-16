Commercial Engineers Body Builders veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Commercial Engineers Body Builders lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.12 INR gegenüber 1.10 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.86 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch