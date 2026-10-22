Commercial Bank of Qatar (spons GDR): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Bank of Qatar (spons GDR) hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Commercial Bank of Qatar (spons GDR) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790.6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 838.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch