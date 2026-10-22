Commercial Bank of Qatar (spons GDR) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Commercial Bank of Qatar (spons GDR) hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Mit einem Umsatz von 790.6 Millionen USD, gegenüber 838.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch