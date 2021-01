Commercial Bank of Qatar (spons GDR) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Commercial Bank of Qatar (spons GDR) hat am 28.01.2021 die Bücher zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22.19 Prozent zurück. Hier wurden 319.3 Millionen USD gegenüber 410.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.015 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0.024 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Commercial Bank of Qatar (spons GDR) im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 2.53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.16 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1.19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0.016 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1.07 Milliarden USD gerechnet.

