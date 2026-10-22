Commercial Bank of Qatar legte Quartalsergebnis vor

Commercial Bank of Qatar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.13 QAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Commercial Bank of Qatar ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.130 QAR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2.88 Milliarden QAR in den Büchern – ein Minus von 5.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commercial Bank of Qatar 3.05 Milliarden QAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch