Commercial Bank of Dubai: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Commercial Bank of Dubai hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.300 AED erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Commercial Bank of Dubai 2.56 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.60 Milliarden AED umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch