Commerce One mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commerce One liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Commerce One die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13.10 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 976.6 Millionen JPY gegenüber 911.0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch