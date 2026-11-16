Commerce One hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Commerce One veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10.90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9.13 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1.01 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerce One 999.9 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch