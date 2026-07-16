Commerce Bancshares Aktie 919912 / US2005251036
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16.07.2026 12:13:03
Commerce Bancshares Inc. Reports Rise In Q2 Profit
(RTTNews) - Commerce Bancshares Inc. (CBSH) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $159.79 million, or $1.10 per share. This compares with $152.48 million, or $1.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.5% to $315.09 million from $280.15 million last year.
Commerce Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $159.79 Mln. vs. $152.48 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.09 last year. -Revenue: $315.09 Mln vs. $280.15 Mln last year.
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