Command Center vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Command Center hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 8.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch