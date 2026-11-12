Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.03 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9.42 Prozent auf 46.6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units 51.5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch