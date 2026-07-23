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23.07.2026 23:59:51

Comfort Systems Q2 Net Income Jumps On Record Revenue

Comfort Systems USA
1493.45 CHF 3.05%
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(RTTNews) - Comfort Systems USA, Inc. (FIX) on Thursday, reported a sharp increase in second-quarter earnings, driven by record revenue growth and improved operating margins across its business.

Revenue rose 50.3 percent to $3.27 billion from $2.17 billion a year earlier. Net income increased 91.3 percent to $441.60 million, or $12.53 per share, from $230.85 million, or $6.53 per share, in the prior-year quarter.

Adjusted EBITDA rose 79.7 percent to $600.49 million from $334.08 million, with the adjusted EBITDA margin expanding to 18.4 percent from 15.4 percent a year earlier.

For the first six months of 2026, revenue increased to $6.13 billion from $4.00 billion, while net income more than doubled to $811.98 million, or $23.03 per share, compared with $400.14 million, or $11.28 per share, in the same period last year.

FIX is currently trading after hours at $1,819.01 up $12.14 or 0.66 percent on the New York Stock Exchange.

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