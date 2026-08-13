Comfort Intech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Comfort Intech veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 INR, nach 0.160 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 333.8 Millionen INR gegenüber 217.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch