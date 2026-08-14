Comfort Fincap stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Comfort Fincap hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 46.0 Millionen INR gegenüber 43.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch