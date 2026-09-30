Comet Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Comet Industries lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Comet Industries ein EPS von -0.050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch