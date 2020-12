Comet Group ernennt Keighley Peters zum Chief Information Officer - Aktie steigt

Beim auf Röntgentechnik spezialisierten Unternehmen Comet tritt per kommendem Montag Keighley Peters den Posten als Chief Information Officer (CIO) an.

Damit nimmt er auch Einsitz in die Geschäftsleitung.

Peters übernimmt die Nachfolge von Eric Dubuis, der das Unternehmen im Januar nach 15 Jahren verlässt, wie Comet in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Peters verfüge über einen "beeindruckenden Leistungsausweis" in der operativen und strategischen Führung von IT-Abteilungen sowie im Bereich der digitalen Transformation globaler Organisationen, heisst es weiter. Er war zuletzt bei SPTS Technologies als Senior Director Global IT tätig.

Die Comet-Aktie steigt an der SIX derzeit 0,96 Prozent auf 189,20 Franken.

