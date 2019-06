Comet Group: CEO verlässt das Unternehmen, VRP Heinz Kundert übernimmt als CEO ad interim

Medienmitteilung

Flamatt, 21. Juni 2019

René Lenggenhager, CEO der Comet Group, hat sich entschieden, das Unternehmen aus persönlichen Gründen zu verlassen und sich neu zu orientieren. Der Verwaltungsrat respektiert diesen Entscheid und bedankt sich für seinen enormen Einsatz seit seinem Amtsantritt im Mai 2017.

Verwaltungsratspräsident Heinz Kundert übernimmt ab sofort bis zur Regelung der Nachfolge als CEO ad interim den Vorsitz der Geschäftsleitung. Patrick Jany wird während dieser Zeit die Rolle des unabhängigen Lead Director im Verwaltungsrat übernehmen. Die Suche nach einem neuen CEO wird umgehend gestartet.

Gleichzeitig hat sich Prisca Hafner, CHRO der Comet Group entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Eric Dubuis übernimmt ab sofort die Aufgaben als CHRO ad interim in Personalunion mit seiner jetzigen Aufgabe als CIO. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Prisca Hafner für ihre wertvolle Mitarbeit in den letzten eineinhalb Jahren.

„Wir werden den Führungswechsel nutzen, um die Gestaltung der Zukunft mit aller Kraft voran zu treiben.“ so Heinz Kundert, Präsident und CEO ad interim. „Ich habe mich mit dem Unternehmen in den letzten Wochen bestens vertraut gemacht und sehe bedeutendes Potential. Ich freue mich, das Unternehmen auf eine neue Ära des Wachstums vorzubereiten“.

Aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage im Halbleitermarkt wird sich die Geschäftsentwicklung der Comet Group im ersten Halbjahr wie erwartet gegenüber dem zweiten Halbjahr 2018 nicht verbessern. Comet erwartet kurzfristig keine deutliche Belebung des Marktumfelds. Doch die grundlegenden Wachstumstreiber infolge der fortschreitenden Digitalisierung sind intakt.

Publikation des Halbjahresabschlusses am 15. August 2019

Die detaillierten Halbjahreszahlen werden am 15. August 2019 publiziert und gleichentags um 10.00 Uhr (CEST) an der Medien- und Analystenkonferenz in Zürich vorgestellt. Am 15. August 2019, 16.15 Uhr (CEST) findet zudem eine Telefonkonferenz in englischer Sprache statt.

Investor Day am 21. November 2019

Am 21. November 2019 lädt die Comet Group zum Investor Day nach Flamatt ein, um die Details ihrer Strategie vorzustellen.

Unternehmenskalender 15. August 2019: Publikation Halbjahresbericht 21. November 2019: Investor Day