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12.11.2026 06:30:13
Comet gewinnt Innovationspreis 2026/2027 des Kantons Freiburg mit Synertia®
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Comet Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Mit der Synertia® Hochfrequenzgenerator (HF)-Technologie setzt Comet neue Massstäbe in der Steuerung von Plasma-Prozessen für die Halbleiterindustrie. Für diese Innovation wird Comet mit dem Freiburger Innovationspreis in der Kategorie ?Unternehmenspreis? ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im feierlichen Rahmen am Abend des 11. November 2026 in Freiburg statt.
Innovation für die nächste Generation von Mikrochips
Die Anforderungen an die Halbleiterfertigung steigen kontinuierlich. Immer kleinere Strukturen, komplexere Bauteile und neue Chiparchitekturen verlangen nach einer bislang unerreichten Präzision bei Plasma-Prozessen, die für die Produktion von Mikrochips unverzichtbar sind. Genau hier setzt Synertia® an. Die neue HF-Generator-Technologie von Comet ermöglicht eine ultraschnelle, hochpräzise Steuerung der Leistungsabgabe und schafft damit die Voraussetzungen für stabilere Prozesse, höhere Ausbeuten und eine verbesserte Reproduzierbarkeit in der Chipherstellung.
Dank innovativer Funktionen wie beispielsweise präzisem Pulsmanagement können Hersteller von Halbleiteranlagen Plasma-Prozesse präziser kontrollieren als je zuvor. Die Technologie reagiert in kürzester Zeit auf Veränderungen im Prozess und trägt dazu bei, Ausschuss zu reduzieren sowie die Leistungsfähigkeit modernster Fertigungslinien zu steigern.
?Diese Auszeichnung erfüllt das gesamte Comet-Team mit Stolz. Synertia® steht beispielhaft für unsere Innovationskraft und unseren Anspruch, Schlüsseltechnologien für die digitale Welt von morgen zu entwickeln?, so Stephan Haferl, CEO von Comet.
?Hinter Synertia® stehen viele Jahre intensiver Entwicklungsarbeit und die enge Zusammenarbeit von Experten aus Forschung, Entwicklung und Produktion. Das Ergebnis ist eine neue Generation von HF-Leistungssteuerung, die unseren Kunden ein bislang unerreichtes Mass an Kontrolle und Einblick in ihre Plasma-Prozesse ermöglicht?, sagt Joeri Durinckx, Präsident der Division Plasma Control Technologies. ?Der Innovationspreis bestätigt unsere technologische Führungsrolle und motiviert uns, die Grenzen des Machbaren weiter zu verschieben.?
-ENDE-
Comet
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Comet Holding AG
|Herrengasse 10
|3175 Flamatt
|Schweiz
|Telefon:
|+41 31 744 90 00
|E-Mail:
|info@comet.tech
|Internet:
|www.comet.tech
|ISIN:
|CH0360826991
|Valorennummer:
|36082699
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2433340
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433340 12.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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