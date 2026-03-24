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Generalversammlung 24.03.2026 07:33:36

Comet-Aktie: Zwei neue Kandidaten für den VR

Comet-Aktie: Zwei neue Kandidaten für den VR

Bei Comet sollen Anna Peter und Mads Joergensen in den Verwaltungsrat.

Comet
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Sie werden der Generalversammlung vom 14. April zur Zuwahl in das Gremium vorgeschlagen. Mariel Hoch und Heinz Kundert treten derweil nicht zur Wiederwahl an.

Wie Comet am Dienstag mitteilte, ist Anna Peter Partnerin im Corporate/M&A-Bereich bei der Wirtschaftsanwaltskanzleie Homburger in Zürich mit Schwerpunkt Corporate Governance und Managementvergütung. Mads Joergensen ist Finanzchef des Industriekonzerns Georg Fischer.

ra/rw

Wünnewil-Flamatt (awp)

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Bildquelle: COMET Group

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