Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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24.03.2026 07:33:36
Comet-Aktie: Zwei neue Kandidaten für den VR
Bei Comet sollen Anna Peter und Mads Joergensen in den Verwaltungsrat.
Wie Comet am Dienstag mitteilte, ist Anna Peter Partnerin im Corporate/M&A-Bereich bei der Wirtschaftsanwaltskanzleie Homburger in Zürich mit Schwerpunkt Corporate Governance und Managementvergütung. Mads Joergensen ist Finanzchef des Industriekonzerns Georg Fischer.
ra/rw
Wünnewil-Flamatt (awp)
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Bildquelle: COMET Group
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