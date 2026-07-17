Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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17.07.2026 11:10:03
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Comet muss im Rechtsstreit mit XP Power in den USA einen neuen Prozess führen.
Comet gibt sich gemäss der Mitteilung vom Freitag enttäuscht, hebt jedoch hervor, dass das Gericht weder die Bedeutung oder Gültigkeit der Geschäftsgeheimnisse von Comet noch die Schwere der Veruntreuung durch XP Power in Frage gestellt hat.
Die erneute Verhandlung soll keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb oder die finanzielle Lage von Comet haben, so die Mitteilung weiter.
Im ursprünglichen Prozess wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vor dem US-Bezirksgericht hatten die Geschworenen im Jahr 2022 zugunsten von Comet entschieden. Die einstweilige Verfügung untersagte es XP Power, Produkte auf der Grundlage der unrechtmässig entwendeten Geschäftsgeheimnisse von Comet zu entwickeln, zu vermarkten oder zu verkaufen, und sprach Comet Schadenersatz zu.Im Schweizer Handel fällt die Comet-Aktie zeitweise um 5,71 Prozent auf 348,49 Franken.
awp-robot/gab/to
Wünnewil/Flamatt (awp)
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