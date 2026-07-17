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Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

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Geschäftsgeheimnisse 17.07.2026 11:10:03

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

Comet muss im Rechtsstreit mit XP Power in den USA einen neuen Prozess führen.

Comet
348.92 CHF -4.47%
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Das Berufungsgericht in San Francisco entschied, dass das ursprüngliche Verfahren wegen einer Frage zur Beweislast wiederholt werden muss.

Comet gibt sich gemäss der Mitteilung vom Freitag enttäuscht, hebt jedoch hervor, dass das Gericht weder die Bedeutung oder Gültigkeit der Geschäftsgeheimnisse von Comet noch die Schwere der Veruntreuung durch XP Power in Frage gestellt hat.

Die erneute Verhandlung soll keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb oder die finanzielle Lage von Comet haben, so die Mitteilung weiter.

Im ursprünglichen Prozess wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vor dem US-Bezirksgericht hatten die Geschworenen im Jahr 2022 zugunsten von Comet entschieden. Die einstweilige Verfügung untersagte es XP Power, Produkte auf der Grundlage der unrechtmässig entwendeten Geschäftsgeheimnisse von Comet zu entwickeln, zu vermarkten oder zu verkaufen, und sprach Comet Schadenersatz zu.

Im Schweizer Handel fällt die Comet-Aktie zeitweise um 5,71 Prozent auf 348,49 Franken.

awp-robot/gab/to

Wünnewil/Flamatt (awp)

Weitere Links:

Comet-Aktie dennoch höher: Weniger Umsatz in Q1 - starker Auftragseingang als Wermutstropfen

Bildquelle: COMET Group
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