Comet-Aktie negativ: Comet schlägt Edeltraud Leibrock als neues Verwaltungsratsmitglied vor

Die weiteren Verwaltungsräte werden zur Wiederwahl vorgeschlagen und wie bekannt wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,50 Franken je Aktie beantragt.

Leibrock verfüge über eine langjährige Erfahrung in der Beratung von IT- und Technologie-getriebenen Organisationen, hiess es in der am Donnerstag von Comet veröffentlichten Einladung zur GV. Seit 2021 sei sie als Managing Partner des auf Digital Business Transformation ausgerichteten Beratungshauses Publicis Sapient in München tätig.

Darüber hinaus soll laut Einladung die Ermächtigung für den Verwaltungsrat zur Erhöhung der genehmigten Kapitals um maximal 770'000 Franken erneuert und bis April 2024 verlängert werden. Die GV findet in den Räumlichkeiten des Wankdorf Stadions in Bern mit physischer Präsenz der Aktionäre statt.

Die Comet-Aktie zeigt sich in Zürich zuletzt im Minus mit 4,74 Prozent auf 271,50 Schweizer Franken.

AWP