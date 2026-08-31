Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Montagvormittag ins Minus

Die Comet-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 341,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'264 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Comet-Aktie ging bis auf 341,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 341,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 485 Comet-Aktien umgesetzt.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,61 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 CHF belaufen.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,70 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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