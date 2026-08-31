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31.08.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag im Minusbereich

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 336,00 CHF nach.

Comet
333.98 CHF -2.72%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 336,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'124 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Comet-Aktie bei 333,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 341,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'817 Comet-Aktien.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 34,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 50,30 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,70 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’183.41 13.98 S3CBQU
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SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 19.73 SCB0YU
Long 13’413.17 13.98 SYBVIU
Long 12’837.79 9.00 SRWB1U
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