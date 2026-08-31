Comet Aktie News: Comet gibt am Mittag nach

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 336,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. Der Kurs der Comet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 335,80 CHF nach. Bei 341,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Comet-Aktie belief sich zuletzt auf 1'463 Aktien.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (167,00 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 7,70 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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