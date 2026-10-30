Comet Aktie News: Comet fällt am Mittag tief

Die Comet-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 349,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'855 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Comet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 349,20 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 359,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'838 Comet-Aktien umgesetzt.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 29,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 174,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 50,09 Prozent sinken.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,02 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,77 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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