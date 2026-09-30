Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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30.09.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Comet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 369,20 CHF zu.
Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 369,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'843 Punkten liegt. Bei 369,20 CHF erreichte die Comet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 368,00 CHF. Der Tagesumsatz der Comet-Aktie belief sich zuletzt auf 177 Aktien.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,30 CHF am 21.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 52,79 Prozent wieder erreichen.
Comet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 CHF belaufen.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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