Comet Aktie News: Comet legt am Mittwochnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Comet-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 372,20 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'688 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 378,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 368,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'150 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,49 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 CHF je Comet-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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