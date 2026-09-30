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30.09.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet reagiert am Mittag positiv

Comet Aktie News: Comet reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Comet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 373,80 CHF.

Comet
375.28 CHF 0.70%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 373,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'716 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 378,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 368,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'351 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 17,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 53,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 CHF ausgeschüttet werden.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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