Comet Aktie News: Comet springt am Dienstagnachmittag an

Um 16:28 Uhr stieg die Comet-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 370,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'775 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 375,00 CHF. Bei 358,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'917 Comet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 22,15 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Comet-Aktie 112,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 CHF ausgeschüttet werden.

Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,72 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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