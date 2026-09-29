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Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

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29.09.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittag gestärkt

Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Comet. Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 368,00 CHF.

Comet
368.33 CHF 5.25%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,6 Prozent auf 368,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'857 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 370,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'210 Comet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,64 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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