Comet Aktie News: Comet am Vormittag im Plus

Um 09:28 Uhr sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 365,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'500 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 365,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 359,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'217 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 19,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 52,25 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 CHF.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,77 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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