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28.10.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet reagiert am Mittwochnachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Comet. Das Papier von Comet konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 366,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 16:28 Uhr 2,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Bei 368,20 CHF erreichte die Comet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 359,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'786 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 19,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 52,38 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,02 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.
Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,77 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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