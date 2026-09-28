Comet Aktie News: Comet am Montagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 354,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'917 Punkten steht. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 351,80 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 353,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 588 Comet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. 27,74 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Mit Abgaben von 50,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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